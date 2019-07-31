منتخب الطاولة يعسكر في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت إلى مدينة شنجدو الصينية بعثة منتخب الإمارات لكرة الطاولة لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوعين قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا للفرق والمقرر إقامتها بالعاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 15 إلى 20 أغسطس/ آب المقبل.

تتكون البعثة من 13 لاعباً هم: عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبدالحميد من شباب الأهلي، عيسى ابراهيم، زبير هاشم، محمد صادق، عبدالله صادق وعلي صادق من النصر، محمد محمود، عبدالله يوسف، سيف محمود، منصور محمد وذياب طارق من الشارقة ويرافقهم المدرب الصيني شاو لي والإداري خالد صقر، ويرأس الوفد عبدالرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد.

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وقد انتظم الفريق في معسكر داخلي بدبي لمدة شهر قبل السفر إلى الصين، ويشارك المنتخب في فئات تحت 21 سنة والشباب تحت 18 سنة، ناشئين تحت 15 سنة وأشبال تحت 12 سنة.

كما يشارك المنتخب الوطني للرجال في بطولة آسيا بإندونيسيا في الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك بأربعة لاعبين هم عبدالله البلوشي، صلاح الدين عبدالحميد، عيسى ابراهيم وزبير هاشم.

وصرح أحمد البحر مدير المنتخبات الوطنية أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني والمعسكرات الداخلية والخارجية وذلك استعداداً لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية والمقرر إقامتها خلال شهر إبريل/ نيسان 2020، وقد وضع الاتحاد خطة لمشاركة عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبدالحميد لتأهيلهما للمشاركة في التصفيات التي تقام على نطاق غرب آسيا ويشارك بها لاعبان من كل دولة ويصعد لاعب واحد فقط للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، وسوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة القادمة لمناقشة الخطة كاملة وتشمل المشاركات والمعسكرات والميزانيات الخاصة بتلك المشاركات.