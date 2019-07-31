منتخب الشباب يواجه ديموزالي غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني للشباب لخوض تجربته الودية الثانية، يوم غد الخمس، أمام فريق ديموزالي السلوفيني ضمن معسكره الحالي المقام في سلوفينيا؛ استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 وبطولة غرب آسيا في فلسطين، التي ستقام في الفترة من 22 أغسطس/ آب إلى الأول سبتمبر/ أيلول المقبلين.

وأكد محمد عبد الرحمن قائد منتخبنا للشباب تجاوز زملائه اللاعبين لسلبيات التجربة الودية الأولى أمام منتخب سلوفينيا؛ حيث حرص الجهاز الفني على تنبيههم بأهمية ترابط جميع الخطوط في حالتي الهجوم والدفاع، وأهمية تناقل الكرة بطريقة سلسة مع فتح مساحات للتحرك بالكرة، وتغيير اللعب من جهة لأخرى في حالة وجود ضغط دفاعي أمامها.

وأشاد قائد المنتخب بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها جميع اللاعبين خلال الحصص التدريبية، مؤكداً حرص كل زملائه اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، واتباع تعليمات الجهاز الفني والإداري؛ للوصول إلى الجاهزية الأمثل قبل خوض غمار التصفيات.