«الشارقة للألعاب الفردية» يهنئ الرزوقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وفد نادي الشارقة للألعاب الفردية الذي هنأ الرزوقي بفوزه الكبير بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، في الانتخابات التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند مؤخراً.

وضم الوفد الشرقاوي، سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وحميد شامس وعبدالرحمن المليحي وناصر عاشور وأيوب حسين، أعضاء إدارة الألعاب الفردية في النادي.

وحضر الاستقبال راشد آل علي، أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وجابر جاسم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية.

وقدم وفد «كاراتيه الشارقة» درع النادي إلى اللواء «م» الرزوقي الذي قدم بدوره دروع الاتحاد الآسيوي إلى جميع أعضاء الوفد الشرقاوي، مثمناً مبادرتهم بالتهنئة، ومؤكدا أن فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي لا يعتبر فوزاً شخصياً له بل لأسرة الكاراتيه في الإمارات، ومن جهته أعرب الهاجري عن بالغ سعادته وكل أبناء نادي الشارقة، بالفوز الكبير للواء «م» الرزوقي، مبديا فخره واعتزاه بالإنجاز.