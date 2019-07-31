شكرا لقرائتكم خبر عن براندت ينال المديح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر انتقال جوليان براندت من فريق باير ليفركوزن لكرة القدم إلى بوروسيا دورتموند عناوين الصحف الألمانية على الرغم من أن اللاعب لم يخض أي مباراة، ولو لدقيقة واحدة، مع فريقه الجديد، حيث وصفته الصحف بأنه «صفقة متميزة» و«النجم القادم» و«موهبة استثنائية». وغالباً ما تضع الصحف، في قائمة أفضل الصفقات التي أبرمت، براندت على القمة، متفوقاً على نجوم أمثال لوكاس هيرنانديز الذي انضم إلى بايرن ميونخ وماتس هوميلز الذي عاد إلى دورتموند.
ويعد براندت (23 عاماً) لاعباً مهماً لمستقبل دورتموند. كما أن لعبه في العديد من المراكز وسرعته وقدراته الفنية جعلته محط أنظار للعديد من الأندية.
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