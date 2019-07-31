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إنهاء صفقة عمر جابر من قبل نادي الزمالك

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قام مصدر من نادي الزمالك بالكشف عن التطورات الأخيرة في مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب عمر جابر بشأن ضمه للانتقالات الصيفية في الفترة الأخيرة، كما أن الزمالك يقوم بالتفاوض مع بيراميدز على الأجر المادي الخاص بشأن هذه الصفقة.

ولكن الأزمة هنا أن اللاعب يرفض نهائياً تقليل راتبه ليصبح 7 ملايين، وهذا لأنه يحصل على راتب سنوي يصل إلى 15 ألف جنيه، كما أن مسئولين نادي الزمالك يعملون جادين من أجل الانتهاء من هذه الصفقة، والقيام بإعلانها غداً في أول مؤتمر صحفي، حيث أن نادي الزمالك سيقوم بعقد مؤتمر صحفي غداً في صباح اليوم من أجل الإعلان عن صفقات النادي في الفترات القادمة.

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