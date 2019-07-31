ينهي أبناء أعضاء نادي الأهلي اختبارات الناشئين

كان يوم الثلاثاء هو نهاية كل اختبارات الناشئين لأبناء كرة القدم الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث إن كانت بداية هذه الاختبارات هو يوم السبت الماضي الموافق 27 يوليو السابق، حيث أن هذه الاختبارات تمت على ملاعب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر الخاصة بمواليد كلاً من عام 2002و2003و2004و2005.

حيث كانت الاختبارات أمس يوم الاثنين لكلاً من مواليد 2006و2007و2008و2009و2010، كما أنه من الجدير بالذكر أن هذه الاختبارات تمت أقامتها في فرع الشيخ زايد يوم الأحد ويوم السبت، قبل أن يتم انتقالها يوم الاثنين إلى فرع مدينة نصر، وكان ختام هذه الاختبارات هو يوم الثلاثاء بمدينة نصر، وتعتبر هذه المرحلة الثانية من الاختبارات.