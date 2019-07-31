متولي: 3 أسباب وراء تضحيتي بالكثير للانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود متولي، مدافع الأهلي المنضم حديثا للفريق قادما من الإسماعيلي، أن انضمامه للأحمر أهم من أي مقابل مادي في ناد آخر، مشيرًا إلى أن الدراويش هو من صنع اسمه في الدوري المصري الممتاز.

وقال متولي عبر قناة "الأهلي": "كانت بدايتي مع الناشئين تحت 18 عامًا تحت قيادة أحمد فكري حين لعبت 90 دقيقة فاصلة في مسيرتي أمام الأهلي في ستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير".

وأضاف: "أديت مباراة جيدة ولعبت في مركز الليبرو، تلك المباراة كانت الأفضل لي في ذلك الموسم ومهّدت إلى انضمامي لمنتخب مصر للشباب وتصعيدي إلى الفريق الأول بعد 8 أعوام مع فريق الناشئين".

وأكمل: "رفضت العروض الأخرى لأسباب كثيرة، خاصةً أن أي لاعب يتأثر بالظروف الخارجية المحيطة، وتعاملت جيدا مع منظومة ومؤسسة وليس شخص معين، ورأيت نفسيا أنني سأصبح مؤهلا".

Advertisements

وأوضح: "السبب الثاني وراء تضحيتي بالكثير من أجل الأهلي هو أنني لا أبحث عن الماديات بقدر تطلعي إلى بزوغ نجمي في الملاعب ومزاملة لاعبين بنفس العقليلة والتفكير، وهذا ما وجدته في الأهلي".

وأكمل: "السبب الثالث أن أي لاعب له الشرف في تمثيل الأهلي، أتمنى أن أحصد بطولات خلال مسيرتي، لدي طموحات كبيرة مع الأهلي، اعتدت أن أكون لاعبا محترفا والرفع من مكانة النادي".

وأتم مدافع الأهلي الجديد تصريحاته قائلا: "حزين لأنني قضيت سبعة أو ثمانية أعوام مع الإسماعيلي دون تحقيق أي بطولة".

يُذكر أن محمود متولي (26 عاما) أصبح ثالث الصفقات الصيفية للأهلي بعد المالي أليو ديانج، الذي انضم للفريق الأحمر قادما من مولودية الجزائر، ورمضان صبحي الذي قام النادي بتمديد استعارته لموسم إضافي.