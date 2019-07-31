رئيس الزمالك: نختار مدربًا بين 3 مرشحين.. وأحمد وأمير أعدا القائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الزمالك، إنهم يعملون حاليًا على دراسة السير الذاتية الخاصة بثلاثة مدربين أجانب لاختيار أحدهم خلفًا لخالد جلال مع الفريق في الموسم المقبل.

الزمالك كان قد أقال الجهاز الفني لفريق القدم عقب الهزيمة من الأهلي بهدف نظيف في المباراة الختامية لهم ببطولة الدوري.

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رئيس الزمالك ـ أضاف خلال مداخلة هاتفية أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"نعمل لأختيار الأفضل منهم ولكن لم يتم الاختيار حاليًا سنعلن الصفقات الجديدة اليوم خلال مؤتمر صحفي".

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن نجليه أحمد، عضو مجلس الإدارة السابق وأمير المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أعدا القائمة الأفريقية؛ حيث سيعرضونها عليه لمناقشتها.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أيمن يونس، لاعب الفريق الأسبق يشيد باللاعبين الذين تم التعاقد معهم.