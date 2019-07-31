رسميا.. عواد يعلن انتقاله للزمالك.. ويوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الحارس محمد عواد انتقاله رسميا إلى الزمالك قادمًا من صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أنه تنازل عن جزء من مستحقاته لدى الدراويش لإنهاء الصفقة رسميا.

وقال عواد، في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم" الأربعاء: "أشكر رئيس الزمالك على تمسكه بي، وأشكر إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، الأمور انتهت بخير، وتمسّكت أنا أيضا بالانتقال إلى الزمالك".

وأضاف صاحب الـ27 عامًا موجها رسالة إلى جماهير الزمالك: "يجب أن تعرفوا أنني تنازلت عن جزء من مستحقاتي بالتضحية بمبلغ كبير من أجل إنهاء الصفقة وموافقة الإسماعيلي على رحيلي".

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وتابع: "أشكر أمير وأحمد مرتضى منصور على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الأخيرة لإنهاء الصفقة بنجاح، ومن المقرر أن أنتظم في تدريبات الزمالك غدا (الأربعاء) استعدادا للمشاركة".

وأتم قائلا: "سعيد بثقة الجماهير، أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وحسن ظن رئيس النادي، نعد ببذل قصارى جهدنا لحصد البطولتين المقبلتين، وأستهدف العودة إلى منتخب مصر مجددًا".

يذكر أن عواد بات الحارس الثالث الذي يتعاقد معه الزمالك هذا الصيف بعد ضم محمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت، مع وجود الحارس الأساسي المصاب محمود عبدالرحيم "جنش".