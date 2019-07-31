آل الشيخ يثير الجدل حول المدرب المرشح للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اجتمع تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، بالبرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للتعاون السعودي، والمرشح لتولي القيادة الفنية للزمالك في الفترة المقبلة.
وكان مصدر مسؤول بالزمالك كشف لـ"الخليج 365" دخول النادي في مفاوضات مُكثفة مع بيدرو للتعاقد معه لتدريب الفريق خلفا للمدير الفني خالد جلال الذي تمت إقالته.
ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع بيدور عبر فيسبوك صباح اليوم الأربعاء، وكتب: "شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو إيمانويل لمناقشته بمشروع جديد ومهم".
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلن عن عزمه لخوض تجربة جديدة في مكان آخر دون الكشف عن تفاصيلها، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.
وأنهى الزمالك الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في الدوري المصري خلف النادي الأهلي بطل المسابقة بفارق 8 نقاط، ونجح الأبيض في حصد لقب الكونفدرالية.
يذكر أن آل الشيخ اشترى في الصيف الماضي نادي الأسيوطي، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقاً كاملاً، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يتم بيعه.
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