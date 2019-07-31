الغندور: الأهلي اخترع فكرة التأجيل بـ"التليفون".. لماذا لم يواجه بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، لتأخير موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال الغندور عبر برنامجه "الزمالك اليوم" مساء الثلاثاء: "ما الذي منع عامر حسين من إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية؟ هذا من الأسباب التي لا نفهمها في تنظيم كرة القدم بمصر".

وأضاف: "بعد توقف دام 48 يومًا، الزمالك خاض ثلاث مباريات في الدوري، لكن الأهلي لم يواجه بيراميدز في الكأس، كان من المفترض إقامة المباراة يوم 21 يونيو بعد نهاية أمم إفريقيا مباشرةً".

Advertisements

وأوضح: "كان يجب أن يستأنف كأس مصر وتلعب جميع الأندية بدءً من دور الثمانية، لكن اتحاد الكرة كان يشخى أن يخسر الأهلي أمام بيراميدز ويدخل مباراة القمة بمعنويات منخفضة بعد الإقصاء من المسابقة".

وأتم الغندور تصريحاته قائلا: "البعض تحدث عن أن الزمالك تُؤجل له مباريات، لكن من اخترع فكرة التأجيل وتغيير مواعيد المباريات بالتلفيون هو النادي الأهلي، يكون التدخل الأمني بقرار من الأهلي".

وكان اتحاد الكرة حدد يوم 28 أغسطس المقبل موعدا لإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، ووسع الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط بعد الفوز في لقاء القمة 118 يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.