الأهلي يقترب من إنهاء صفقة أفشة مقابل 24 مليون جنيه

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن قيمة الصفقة كاملة 24 مليون جنيه، حيث أرسل مسؤولي النادي الأهلي 12 مليون جنيه نصف قيمة الصفقة كمقدم تعاقد لنادي بيراميدز، في إنتظار انهاء التوقيع بين الناديين والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
وكان اللاعب أعلن عن رغبته في إرتداء قميص القلعة الحمراء، خاصة وأن الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب حسمت موقف نادي بيراميدز برحيله بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.
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