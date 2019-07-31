السيرة الذاتية لـ"بيدرو إيمانويل" المرشح لتدريب الزمالك

بيدرو ايمانويل دوس سانتوس مارتينيز سيلفا برتغالي الجنسية ومن مواليد مدينة لواندا عاصمة أنجولا في 1975، أي أن المدرب المتميز شاب ويبلغ من العمر الآن 44 عام.
بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب متميز في مركز الدفاع، بدأ مسيرته معأندية برتغالية ليست كبيرة، ثم لعب لنادي بوافيستا، بعدها لعب للعملاق البرتغالي “بورتو” لمدة ثمانية مواسم، لعب لمنتخب لبرتغال تحت 21 سنة.
كما بدأ بيدرو إيمانويل مدرب التعاون مسيرته مع عالمالتدريب كمدرب مساعد في الفريق الأول لنادي بورتو البرتغالي، بعدها أصبح مديرا فنيا لنادي اكاديميكا البرتغالي، ثم درب أروكا البرتغالي، وبعدها درب أبولو ليماسول القبرصي، بعدها عاد للبرتغال ليدرب فريق استوريل، وفي 2018 يصبح مديرا فنيا للتعاون السعودي.
ومن انجازات بيدرو ايمنويل كمدرب الحصول على كأس قبرص وكأس السوبر القبرصي 2016.
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