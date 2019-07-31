التجديف المصري يسقط في بطولة العالم بأمريكا

وقع التجديف المصري المشارك في بطولة العالم للشباب المقامه بامريكا بالقارب الزوجي بدون دفة في المركز الأخير بعد ان خرج القارب مزدوج خفيف رجال. بعد ان خرج القارب مزدوج خفيف رجال. Advertisements وهو ماأدى الي تقديم مستوي خارج التوقعات مما أدى إلى الخروج من التصفيات وحصول علي المركز الأخير في كافة مشاركاته خارج التوقعات مما أدى إلى الخروج من التصفيات وحصول علي المركز الأخير في كافة مشاركاته كما حصل القارب الفردي رجال علي المركز ال١٩من اصل ٢٤

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