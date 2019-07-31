التجديف المصري يسقط في بطولة العالم بأمريكا

وقع التجديف المصري المشارك في بطولة العالم للشباب المقامه بامريكا بالقارب الزوجي بدون دفة في المركز الأخيربعد ان خرج القارب مزدوج خفيف رجال.
وهو ماأدى الي تقديم مستويخارج التوقعات مما أدى إلى الخروج من التصفيات وحصول علي المركز الأخير في كافة مشاركاته
كما حصل القارب الفردي رجال علي المركز ال١٩من اصل ٢٤
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