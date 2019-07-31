شاهد.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة مع بيدرو إيمانويل

أثار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، الجدل بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك". نشر تركي آل الشيخ صورته رفقة البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون السعودي. رفقة البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون السعودي. Advertisements وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن الزمالك يستهدف التعاقد مع بيدرو إيمانويل لخلافة جالد جلال في تدريب الفريق. أن الزمالك يستهدف التعاقد مع بيدرو إيمانويل لخلافة جالد جلال في تدريب الفريق. وكتب تركي آل الشيخ على صورته رفقة بيدرو: "شرفين بيدرو إيمانويل ونقاش عن مشروع قريب".

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