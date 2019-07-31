الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيدرو مدرب التعاون السعودي خلفًا لخالد جلال



يكثف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مفاوضاته مع بيدرو مدرب التعاون السعودي خلفا لخالد جلال الذي تم اقالته

عقب هزيمته من النادي الاهلي 1/صفر في المباراه التي جمعت بينهما في نهايه الموسم الكروي 2019

وكان المستشار مرتضي منصور قد اجري مفاوضات مع بيدور عقب انتهاء عقد جيروس المدير الفني السابق للزمالك وفضل بيدور مدرب التعاون السعودي لحين انتهاء الدوري المصري ولمتابعه اللاعبين.