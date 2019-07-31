الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيدرو مدرب التعاون السعودي خلفًا لخالد جلال

عقب هزيمته من النادي الاهلي 1/صفر في المباراه التي جمعت بينهما في نهايه الموسم الكروي 2019
يكثف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مفاوضاته مع بيدرو مدرب التعاون السعودي خلفا لخالد جلال الذي تم اقالته
وكان المستشار مرتضي منصور قد اجري مفاوضات مع بيدور عقب انتهاء عقد جيروس المدير الفني السابق للزمالك وفضل بيدور مدرب التعاون السعودي لحين انتهاء الدوري المصري ولمتابعه اللاعبين.
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