محمد أوناجم ينضم لصفوف الزمالك.. والإعلان خلال ساعات

يعقد المستشار مرتضي منصور اجتماعا الان مع محمد اوناجم لاعب المغرب للانضمام لصفوف فريق الزمالك. وتم الاتفاق علي جميع شروط النعاقد ووقع اللاعب عقد لمده ثلاث سنوات ولم يتم الافصاح عن المقابل المادي. عن المقابل المادي. وسوف يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس النادي مؤتمر صباح اليوم يعلن فيه كل صفقات الموسم الجديد

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