الإسماعيلي يخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة العربية

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى على خوض مباراتين وديتين الأولى ستقام أمام بورفؤاد يوم 4 اغسطس المقبل على ستاد الإسماعيلية ، فيماستكون الثانية ضد فريق النجوم السعودي يوم 9 من ذات الشهر المذكور بنفس الملعب.
ويستعد الفريق لمواجهة منافسه أهلى بنغازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل بالإسماعيلية ، لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وانهي الدراويش مشواره في منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم وهو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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