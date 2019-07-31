غداً.. تدريبات مكثفة للإسماعيلي

يخوض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مكثفة غداً الاربعاء على فترتين صباحا ومساءً.

ويستعد الفريق لملاقاة منافسه أهلى بن غازى ضمن منافسات جولة الذهاب بالإسماعيلية لدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال فى نسختها الجديدة.

وكان الدراويش قد ودع منافسات البطولة فى نسختها الماضية بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي من دور ربع النهائى. غازى ضمن منافسات جولة الذهاب بالإسماعيلية لدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال فى نسختها الجديدة.وكان الدراويش قد ودع منافسات البطولة فى نسختها الماضية بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي من دور ربع النهائى.

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