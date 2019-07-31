أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم عن موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي التي تقام علي ملعب الإسماعيلية ، ضمن منافسات دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ستمبر القادم.

وكان الفريق الليبى قد حدد دولة تونس لإقامة مباراة الإياب فى ظل الحظر المفروض على الدولة الليبية من قبل الاتحاد الدولى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمني. دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ستمبر القادم.وكان الفريق الليبى قد حدد دولة تونس لإقامة مباراة الإياب فى ظل الحظر المفروض على الدولة الليبية من قبل الاتحاد الدولى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.