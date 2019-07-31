الاتحاد الأرجنتيني يجدد الثقة بسكالوني حتى عام 2022

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن استمرار ليونيل سكالوني، في منصبه كمدير فني للمنتخب الأول، حتى تصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والتي ستقام بقطر.

وكان سكالوني تولى مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني، بشكل مؤقت، بعد إقالة خورخي سامباولي من تدريب منتخب التانجو، عقب الخروج المخيب من كأس العالم الماضية في

روسيا، في الدور ثمن النهائي بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام فرنسا.

ونجح سكالوني من قيادة الأرجنتين لحصد المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا،"البرازيل 2019"، بعد الخسارة أمام البرازيل بهدفين دون نظيف.