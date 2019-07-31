منتخبنا الوطني يخسر من فلسطين في أولى مبارياته ببطولة غرب آسيا

خسر منتخبنا الوطني الثلاثاء من المنتخب الفلسطيني في بداية مشواره في بطولة غرب آسيا التاسعة بالعراق، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد كربلاء لحساب المجموعة الأولى.



وتقاسم المنتخب الفلسطيني صدارة المجموعة مع منتخب العراق الذي افتتح البطولة بانتصار شاق على لبنان 1-0.



انطلق اللقاء ببداية هجومية من منتخبنا الوطني الذي حاول مباغتة المنتخب الفلسطيني، لكن سرعان ما نجح الأخير في فرض أفضليته، من خلال الانتشار الجيد وتحرك الأطراف الدائم من خلال الثنائي عبدالله جابر في المحور الأيمن، وموسى فيراوي في المحور الأيمن.



مع مرور الوقت واعتماد منتخبنا الوطني على طريقة 4/5/1، ووجود العمق الدفاعي، غير الفدائي من أسلوبه وبدأ الاعتماد على الكرات الطولية خلف مدافعي اليمن إلى الثنائي محمد بلح وعدي الدباغ.



وترجمة لأفضلية الفدائي ومن كرة ثابتة نجح المنتخب الفلسطيني في افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول، بعد الهدف استمرت أفضلية فلسطين، في المقابل لم يتطور أداء منتخبنا الوطني، وإن حاول في مناسبتين عن طريق أحمد السروري وأحمد صادق، لكن دون أي خطورة على مرمى الحارس رامي حمادة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فلسطين بهدف دون مقابل.



في الشوط الثاني عاد منتخبنا الوطني وهاجم منذ البداية، وحاول الفريق عبر محسن حسن وأحمد سروري، حيث اعتمد على الاختراق من العمق، لكن تلك الهجمات كان ينقصها الدقة واللمسة الأخيرة.



اعتمد منتخبنا الوطني على المحور الأيمن من خلال تحركات محمد براويس في اليمين لمساندة النشط أحمد السروري. والمحاولات أثمرت أهم فرص المباراة، من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء انبرى لها عمر علي وأنقذها ببراعة الحارس رامي حمادة.

المصدر: موقع كورة