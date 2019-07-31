العراق يهزم لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا



استهل المنتخب العراقي، الثلاثاء، مشوار بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة على ملاعبه، بالفوز على نظيره اللبناني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، حسين علي السعيدي في الدقيقة 58 من زمن المباراة.



وتقام في وقت لاحق الثلاثاء، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، والتي تجمع المنتخب الفلسطيني مع نظيره اليمني.



بهذه النتيجة، حصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب اللبناني دون رصيد من النقاط.



وتضم المجموعة الأولى خمس منتخبات هم، العراق وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان.



فيما تضم الثانية 4 منتخبات فقط هم البحرين والأردن والسعودية والكويت.



المصدر: الأناضول

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