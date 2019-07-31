رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يثير التساؤلات بصورة مع مدرب الزمالك المحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يثير التساؤلات بصورة مع مدرب الزمالك المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة له مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، في منزله بالساحل الشمالي.

وعلق "آل الشيخ" على الصورة قائلًا: " شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو إيمانويل لمناقشته بمشروع جديد ومهم".

Advertisements

وتردد خلال الساعات الماضية أن نادي الزمالك توصل إلي إتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خلفًا لـ"خالد جلال" والذي تمت إقالته مؤخرًا من تدريب الفريق بعد خسارة لقب الدوري الممتاز لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وظهور بيدرو إيمانويل مع تركي آل الشيخ في هذا التوقيت يثير التساؤلات حول مدي علاقة مالك بيراميدز السابق، بإتفاق الزمالك مع المدرب البرتغالي وإقترابه من قيادة الفريق الابيض بالموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن بيدرو إيمانويل حصل على جائزة أفضل مدرب بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.