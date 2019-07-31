رياضة | تقارير.. 3 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد من أجل تمويل صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. 3 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد من أجل تمويل صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني عليه أن يضحي بثلاثة لاعبين من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أنريكي أورتيجو من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إنه إذا كان ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا، فيجب أن يرحل خاميس وإيسكو و بيل".

وأضاف :"إذا وصل عرض بـ50 مليون من أجل خاميس من أتليتيكو مدريد، يجب على ريال مدريد بيعه، وأيسكو هو أكثر من لديه قيمة سوقية".