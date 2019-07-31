رياضة | رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن مشاركته مع المنتخب في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن مشاركته مع المنتخب في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان صبحي نجم الأهلي بأنه لا يفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأنه يركز مع فريقه.

وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا صعوبات كثيرة في طريق تتويجنا بالدوري هذا الموسم والأهلي خيره علينا وأسعى لتقديم الكثير له في الفترة المقبلة".

وأضاف :"كنت أتمنى التتويج بكأس أمم إفريقيا ونسعى للتتويج بالبطولة المقبلة والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"أتمنى التوفيق لتريزيجيه مع فريقه الجديد ولا أفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأركز مع الأهلي".