رياضة | عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بنجمنا المصرى محمد صلاح ، خلال لعبهما مباراة "تنس طاولة".

وعلق "لوفرين" علي الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قائلا:" حسنا ، لقد خسرت 1/0 لصالحه ، واليوم يوم الانتقام".

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يذكر أن صلاح قد انضم لمعسكر ليفربول اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء عطلته السنوية ، التى حصل عليها بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

الجدير بالذكر أن " الريدز" لديهم مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتى فى 4 اغسطس المقبل في بطولة الدرع الخيري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول أول مبارياته فى الدورى الإنجليزي ضد نورويتش سيتى فى 9 أغسطس ، وأمامه مباراة مرتقبة فى كأس السوبر الأوروبية ضد تشيلسي فى 14 أغسطس المقبل.