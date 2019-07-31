رياضة | يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول نادى يوفنتوس الإيطالى فى مفاوضات مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن إدارة يوفنتوس ترحب بدخول الارجنتينى باولو ديبالا لاعب الفريق فى الصفقة من أجل التعاقد مع لوكاكو.

وأشارت الشبكة إلى أن المدير التنفيذى لفريق إنتر ميلان الإيطالى بيب ماروتا أكد إحترامه للاعب البلجيكى وتم تقديم عرض رسمي له ليدخل يوفنتوس وإنتر فى صراع على ضم اللاعب خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد يريد فى اللاعب 79 مليون جنيه إسترلينى مما سيكون صعب على انتر ميلان أن يلبي تلك الطلبات المادية.