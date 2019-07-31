رياضة | خاص| نجم الأهلي يرحب بالانضمام لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| نجم الأهلي يرحب بالانضمام لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب الأهلي عن ترحيبه بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر بأن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف بيراميدز، والمشاركة في المباريات الموسم المقبل.

وتابع المصدر بأن شريف يرى بأن انضمامه لصفوف بيراميدز سيعزز من تواجده في الملعب.

وأشار المصدر بأن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل عن الأهلي، لكنه يفضل الانضمام لصفوف بيراميدز.