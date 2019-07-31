رياضة | أخبار برشلونة اليوم: 4 لاعبين يرحلون عن البرسا وصفقة أخيرة تقترب وبقاء المنبوذ والخليفي يصدم بارتاميو بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: 4 لاعبين يرحلون عن البرسا وصفقة أخيرة تقترب وبقاء المنبوذ والخليفي يصدم بارتاميو بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 30-7-2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 30-7- 2019:-

موندو ديبورتيفو: برشلونة يعلن بقاء المنبوذ

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيستمر مؤقتاً بقميص برشلونة لحين العثور على عرض مناسب ومن ثم سيتم بيعه.

وقالت الصحيفة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن كوتينيو سيبقى في كامب نو بسعر 120 مليون ويأتي ذلك في الوقت الحالي.

كما ذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي يريدون التوقيع مع البرازيلي كوتينيو، إلا أن أياً منهم لم يأتِ بخطوة لمحاولة الحصول عليه حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هناك خيار آخر وهو موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض مع البارسا لعودة نيمار في صفقة مالية مع تبادل لاعبين (من بينهم كوتينيو).

تشكيل برشلونة.. فالفيردي يحدد ثلاثي الهجوم ومركز جديد لـ "ميسي"

كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن الطريقة التي سيعتمد عليها ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتليتكو مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن فالفيردي سوف يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز "المهاجم الوهمي"، بينما سيلعب أنطوان جريزمان كـ"جناح أيمن"، وعثمان ديمبيلي "جناح أيسر".

وأكدت الإذاعة الاسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز لن يكون له دورًا في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة بالموسم الجديد، وسيكون التشكيلة الإحتياطية للفريق الكتالوني.

مانشستر يونايتد يعرض 50 مليون يورو لضم صخرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن مانشستر يونايتد قريب من الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "LE10SPORT" أن مانشستر يونايتد قدم 50 مليون يورو لشراء عقد أومتيتي، إلا أن مسؤولي برشلونة يريدون الحصول على 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن وجهات النظر بين إدارة الناديين متقاربة، ومن المتوقع أن تغلق الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا.

برشلونة يقرر التخلص من نجمه الشاب

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، استقر على حسم مستقبل لاعبه الشاب، خوان ميراندا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن خوان ميراندا، الظهير الأيسر الصاعد سيقوم بتقييم وضعه مع الفريق الكتالوني.

الجدير بالذكر ان اللاعب الشاب لا يدخل ضمن خطط المدرب إرنيستو فالفيردي، ويجب عليه دراسة العروض التي ستقدم له هذا الصيف.

بعد تصريح فالفيردي.. نجم برشلونة على أعتاب مانشستر يونايتد

أكدت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب صاحب الـ31 عاماً لتعويض احتمال رحيل بول بوغبا إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن النادي الانجليزي اتصل بالبرسا الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب، ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.

وذكرت أن اللاعب يفضل الانتقال لإنتر ميلان الإيطالي، ولكن الصفقة قد تصطدم برفض الملاك الصينيين للنادي في دفع الـ50 ميلون يورو، التي سيطلبها برشلونة للاستغناء عن خدمات الدولي الكرواتي، الذي لا يزال له عامين في عقده مع الفريق الكاتالوني.

برشلونة يحسم مصير أرتورو فيدال

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر بصورة نهائية، حسم مصير لاعبه الدولي التشيلي أرتورو فيدال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته "البيرديكو" فإن برشلونة قرر أن فيدال ليس للبيع، وذلك بناءًا على رغبة المدرب إرنيستو فالفيردي.

الجدير بالذكر أن هناك عروض ماليه ضخمه للمقاتل فيدال، ولكن إدارة البارسا أبلغت وكيل اللاعب بأن التشيليانو سيستمر في برشلونه ولاحاجة للإستماع للعروض.

الأندية لا ترغب في ضمه.. كوتينيو مستمر مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية عن إحتمالية تعثر رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رحيل اللاعب البرازيلي عن "كامب نو" هذا الصيف يتعطل، بسبب عدم وصول أي عرض رسمي لضم كوتينيو حتى الآن.

ورغم أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة البارسا.

ويغلق الميركاتو في إنجلترا يوم 8 أغسطس، وبالتالي إذا أراد أي نادٍ إنجليزي حسم الصفقة فعليه تسريع المفاوضات الآن مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن باريس سان جيرمان يعد وجهة محتملة لكوتينيو، ولكن النادي الفرنسي يرفض إدخال أي لاعب في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ويطلب أموالًا فقط.

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الأمور تتعقد في صفقة برشلونة الجديدة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن صعوبة صفقة انضمام جونيور فيربو ظهير أيسر نادي ريال بيتيس إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن رحيل بيب سيجورا المدير الرياضي بنادي برشلونه قد تُسهل قدوم جونيور الذي يتمنى المدرب فالفيردي ضمه، فالإدارة تُريد أن تقوم بتسّريع إبرام الصفقة لكي يلّتحق ببعثة الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن عملية ضم جونيور ليست سهلة فهي معقدة نوعاً ما، من حيث قيمة الصفقة وأن مسؤولي النادي الأندلسي يُريدون مبلغاً يصل إلى 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني يرى أن القيمة المطلوبة مرّتفعة كثيراً، فمن المحتمل أن تكون هناك مناقشات لتخفيض قيمة العقد حال سير المفاوضات بشكل طبيعي.

5 مليون يورو تفصل نجم برشلونة عن الإنتقال للدوري الروسي

كشفت تقارير إذاعية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رحيل النجم البرازيلي الشاب، مالكوم دي أوليفيرا، عن صفوف فريق برشلونة الإسباني، صار وشيكًا للغاية.

وقال "راديو مونتي كارلو" الفرنسي، أن المدير الرياضي لنادي زينيت سان بطرسبورج الروسي متواجد في برشلونة بالفعل، وقدم أول عرض رسمي لبرشلونة مقابل "مالكوم".

وجاءت قيمة العرض 41 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني يريد الحصول على 45 مليون، ومن ثم فإن الإدارة لم توافق على العرض بعد، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الـ 48 ساعة القادمة.

برشلونة يفتح باب الرحيل أمام راكيتيتش.. وناديان يرغبان بضمه

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تسريع انتقال لاعبه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه سيكون أمام اللاعب إيفان راكيتيتش خياران لمغادرة برشلونة، خلال هذا الصيف.

مع العلم أنه لن يجدد نادي برشلونة عقده، لذا فهذا هو الوقت المثالي لبيعه بحثًا عن حوالي 50 مليون يورو، والوجهات المحتملة للاعب هي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.

برشلونة يعثر على مفتاح حسم التعاقد مع نيمار

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حركة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني ستقوم بتسريع توقيع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن باريس يرى أنه من الإيجابي للغاية أن يقوم رئيس البلوجرانا بحركة مقاربة وقيادة العملية، بعد أن وصلت المرحلة بين الوسطاء بالفعل إلى النقطة الأخيرة.

ومن ثم فإن النادي الفرنسي ينتظر تدخل بارتوميو الذي سيضفي الطابع الرسمي على العملية.

أسبوع الحسم.. باريس سان جيرمان سيتخذ القرار النهائي بشأن نيمار

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتوجه إلى الصين من أجل إقناع البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء ضمن صفوف الفريق الباريسي. وقالت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو سيحاول جاهدًا إقناع نيمار بتغيير رأيه هذا الأسبوع والبقاء مع الفريق وعدم الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضافت الصحيفة أنه في حالة إصرار نيمار على الرحيل فأن ليوناردو سيتخذ وإدارة باريس سان جيرمان قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

تقارير.. 4 لاعبين يرحلون عن برشلونة وصفقة أخيرة!

تقترب إدارة نادي برشلونة من حسم موقفها تجاه بعض اللاعبين داخل صفوف البارسا وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت قناة "gol tv" الإسبانية أن واجبات فالفيردي الفترة المقبلة هي تحديد أسماء المغادرين وأيضاً الوافدين جدد إلى كامب نو لتمثيل الفريق. وأوضحت القناة الإسبانية أن الأسماء المُغادرة عن برشلونة وهم فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش ومالكوم ورافينيا بينما الوافدين هما دافيد ألابا من بايرن ميونيح أو جونيور فيريبو من ريال بيتيس. وكانت الإدارة الكتالونية قد تعاقدت مع فرينكي ديونج وسط أياكس بالإضافة إلى صفقة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد. ماركا تصدم برشلونة بشأن نيمار.. الخليفي اتخذ قراره النهائي كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن نية ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لبيع النجم البرازيلي نيمار جونيور ولكن بشرط وحيد. وقالت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي على استعداد لبيع البرازيلي نيمار لأي نادٍ باستثناء برشلونة فليس لديهم أي نية للتفاوض مع إدارة جوسيب بارتوميو. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان يفضلون ألا يعود نيمار إلى برشلونة أبداً. وكان نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعدما دفع النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون.

بالأرقام.. نجم برشلونة الأكثر انهيارًا من حيث القيمة السوقية