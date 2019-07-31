رياضة | بني مزار يحصل على خدمات طه رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني مزار يحصل على خدمات طه رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي بني مزار مع اللاعب طه رمضان لاعب مركز شباب مغاغة، من أجل تدعيم الفريق في فترة الإنتقالات قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وعلم مراسل الخليج 365 بأن اللاعب طه رمضان قد وقع علي عقود الإنضمام لفريق بني مزار لمدة موسمين.

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وسبق للاعب بأن ارتدي قميص فريق بني مزار في دوري القسم الثاني موسم 2017\2018، ثم عاد إلي بيته مرة أخري مركز شباب مغاغة قبل أن ينتقل هذا الموسم الجديد لفريق بني مزار لمدة عامين.