رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. مطالبات برحيل زيدان وبيريز يتجه للصفقة الأصعب ومشادة كلامية بين راموس ونجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. مطالبات برحيل زيدان وبيريز يتجه للصفقة الأصعب ومشادة كلامية بين راموس ونجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة فلورينتينو بيريز رئيس النادي في ضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صراع إيطالي إسباني على نجم توتنهام

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي يدرس التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع ميركاتو الإيطالي أن كريستيان إريكسن صاحب الـ27 عامًا ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف توتنهام هذا الصيف حيث يسعى اللاعب لخوض تجربة جديدة الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي يتطلع لإضافة الكثير من الكفاءة والقوة لخط وسط الفريق على الرغم من تعاقده مع الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كريستيان إريكسن يعتبر خيارًا جيدًا بالنسبة لساري خاصةً وأنه كان مطلعاً على آدائه عندما كان يقود تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي.

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس مهتم أيضًا بضم إيسكو نجم ريال مدريد ولكن هذا الخيار يبدو مستحيلاً خاصةً بعد إصابة ماركو أسينسيو الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي ولن يفرط الميرينجي في نجمه هذا الموسم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز المهتمين بضم كريستيان إريكسن هذا الصيف، حيث كشفت الصحف الإسبانية عن رغبة الملكي في الفوز بخدماته ولكن يبدو أنه سيجد منافسة شرسة في التعاقد مع إريكسين بعد أن أبدى يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بخدماته.

- منبوذ ريال مدريد يتدرب منفرداً

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي ​جاريث بيل نجم ريال مدريد​ تدرب اليوم وحيدا وذلك بعد استبعاده من تشكيلة الفريق التي ستتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مباريات ودية قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن ​ريال مدريد رفض​ بيع النجم الويلزي بسعر زهيد.

وأفادت الشبكة العالمية بأن الملكي أعلن أن بيل لم يتدرب مع اللاعبين الأساسيين بل كان يتدرب بدلاً من ذلك مع زميله المصاب ​لوكا يوفيتش​ قبل أن سفر باقي الفريق إلى ميونخ.

- مدرب ريال مدريد السابق يفتح النار على جاريث بيل

شن جون توشاك، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، النار على الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق الملكي، بعدما قدم مستويات هزيلة هذا الموسم ومع ذل يرفض الخروج من النادي.

وقال المدرب السابق لريال مدريد في تصريحات صحفية: "بيل، أخرج وتحدث في مقابلة، تحدث أنت، لقد قضيت هنا ستة او سبعة سنوات ولا تتحدث اللغة، إنها إهانة للناس الذين تعمل معهم".

واختتم بقوله: "بيل كان لاعب مهم لريال مدريد لكنها خسارة أنه لا يتأقلم بشكل أفضل مع البلد و مع الهواية التي يلعبها كل أسبوع. جاريث، هيا... احصل المزيد من الوقت و تعلم اللغة".

- 5 مشاكل يجب على زيدان حلها قبل بداية الموسم

يمر ريال مدريد الإسباني، بفترة غير جيدة، خلال فترة التحضيرات الحالية للموسم الجديد 2019-2020 ، وقد بدا الخطر، بعد تلقي الملكي هزيمة قاسية بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، أمام الغري التقليدي، أتلتيكو مدريد. ونعرض لكم 5 مشاكل يعاني منها ريال مدريد، ويجب على زيدان سرعة حلها على النحو التالي :

المشكلة الأولى: الكثافة.

المُدرب زين الدين زيدان أشار إلى هذه النقطة واللاعبين ايضاً بعد المباراة الأخيرة حيث قالوا: " أتلتيكو مدريد لعبوا المباراة بجدية أما نحن لعبنا مباراة ودية فقط".

المشكلة الثانية: الدفاع.

دفاع ريال مدريد كان هشاً للغاية في المباريات التحضيرية، والفريق استقبل 12 هدفاً في ثلاثة مباريات فقط.

المشكلة الثالثة: التركيز في الدقائق الأولى.

المشكلة ذاتها حدثت مع الريال خلال الموسم الماضي أيضاً، حيث ان الفريق يدخل المباراة دون تركيز، يجب على الفريق عمل أمور أكثر من إستقبال الأهداف في الدقائق الأولى كما حدث سابقاً.

المشكلة الرابعة: تأقلم هازارد.

لقد كان إيدين هازارد هو الأفضل أمام بايرن ميونيخ ولكن لم يظهر أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد. ليس هناك شكوك حول جودته وإمكانياته وأنه سيكون أحد أفضل لاعبي الموسم ولكن يجب على زيزو العمل على تأقلمه في الفريق والأسلوب.

المشكلة الخامسة: الأهداف.

مشكلة آخرى يعاني منها ريال مدريد، وهي ضُعف الفريق أمام المرمى التوقيع مع لوكا يوفيتش لم يحل حتى الآن احدى أكبر مشاكل ريال مدريد منذ مُغادرة كريستيانو رونالدو.

- أزمة جديدة بين جاريث بيل وزيدان

شهدت الساعات الأخيرة أزمة جديدة بين اللاعب الويلزي جاريث بيل وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني وذلك بعد تصريحات المدرب بان بيل سوف يرحل في الصيف.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة سكاي سبورت إن جاريث بيل غاضب من مسئولي ريال مدريد وذلك بعد رفض عرض من نادي جيانجسو سونينج الصيني وإبلاغهم بعدم إمكانية رحيل اللاعب.

وكان جاريث بيل قد وافق للرحيل إلى النادي الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنية إسترليني.

وأصبحت العلاقة بين جاريث بيل وزيدان متوترة إلى أقصى حد خاصة بعد تصريحات المدرب الفرنسي عن اللاعب الويلزي في مباريات الكأس الدولية للأبطال.

- هل يقترب منبوذ الملكي من الرحيل ؟

ذكرت تقارير صحفية أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد تدرب اليوم بمفرده في مدريد، بعد استبعاده من بعثة الريال المغادرة إلى ألمانيا، مما يقرب اللاعب من مغادرة النادي الملكي.

وسبق أن أعلن ريال مدريد أن بيل لم يتدرب مع المجموعة الرئيسية للاعبين، أمس الإثنين، وبدلاً من ذلك قام بالعمل مع زميله المصاب لوكا يوفيتش.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعد بيل من قائمة تضم 24 لاعبًا للمشاركة في كأس أودي بمدينة ميونخ استعدادًا للموسم الجديد، رغم أن النجم الويلزي غير مصاب.

وكان زين الدين زيدان أعلن خروج "بيل" من حساباته في الموسم الكروي الجديد.

- ريال مدريد متمسك بضم هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مازال يتمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلمه بتحقيق تلك الصفقة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار رغم عدم رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على إتمام تلك الصفقة.

ويذكر أن برشلونة الإسبانى يتمسك أيضاً فى إعادة نيمار مرة أخرى لصفوف الباوجرانا بعد رحيله لباريس عام 2017.

- الخسائر تستمر.. ريال مدريد يسقط أمام توتنهام في كأس أودي

حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا مستحقًا على ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.

وسجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد في المباراة، وذلك بعد خطأ من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في منتصف الشوط الأول من المباراة.

ويقدم فريق ريال مدريد مباريات استعدادية سيئة للغاية، حيث خسر أيضًا المباراة الماضية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3

- بعد الخسارة أمام توتنهام.. جماهير ريال مدريد تفتح النار على زيدان وتطالب بإقالته

شنت جماهير ريال مدريد الإسباني هجومًا عنيفًا على الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، وذلك عقب الخسارة أمام توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.

وطالبت بعض جماهير الريال على مواقع التواصل الاجتماعي فلورنتينو بيريز رئيس النادي بإقالة زيدان، بعد الخسارة أمام توتنهام، بالإضافة إلى الأداء الكارثي الذي قدمه الفريق خلال المباريات الودية السابقة، والخسارة الفادحة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3.

وقال أحد مشجعي ريال مدريد على تويتر :" اطردوا زيدان خارج الفريق قبل فوات الآوان"، وقال آخر :" بيريز حقق طلبات زيدان وفي النهاية نخسر ولا نقدم أي أداء وحتي وإن كان ذلك في مباريات تجريبية".

وخسر ريال مدريد في أولي مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ 3-1 ثم تعادل فاز على آرسنال بضربات الجزاء بعد التعادل 2-2 ثم خسر الخسارة الكبري أمام أتلتيكو مدريد 7-3، قبل أن يخسر اليوم أمام توتنهام.