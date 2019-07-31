رياضة | باريس سان جيرمان يتعاقد مع إدريسا جاي رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتعاقد مع إدريسا جاي رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع النجم الدولي السنغالى المتألق إدريسا جاى، بعدما قدم اللاعب مستويات طيبة خلال الموسم الماضب رفقة فريق إيفرتون الإنجليزي.

ودعم البي إس جي صفوفه بالتعاقد مع إدريسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2019/2020.

وقال نادى العاصمة الفرنسية على موقعه الرسمى، أن جاى وقع على عقوده انضمامه لمدة 4 سنوات قادمة، ليستمر اللاعب حتى 30 يوليو 2023 قادما من إيفرتون، ليصبح اللاعب السنغالى الثامن فى تاريخ النادى.