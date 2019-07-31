الامارات | فيتزباتريك في «التوب 10» بـ «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتزباتريك في «التوب 10» بـ «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الإنجليزي، ماثيو فيتزباتريك، مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف، في شهر نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد أن أصبح في قائمة الـ10 الأوائل «التوب 10»، في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، بفوزه بلقب بطولة «فيديكس» التي أقيمت في ولاية تينيسي الأميركية.

وحصد بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016، 382 نقطة، ليقفز من المركز 15 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».

وشارك بطل «السباق إلى دبي» 2017 تومي فليتوود المركز الرابع مع ابن بلده فيتزباتريك، لينتقل من المركز السادس إلى المركز الرابع في «السباق إلى دبي».

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وانضم الشمال إيرلندي روري ماكلروي، إلى الثنائي الإنجليزي في المركز الرابع. وخطا الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية مرتين خطوة كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث انتقل من المركز 88 إلى المركز 41 بمجموع 832.6 نقطة.

واحتل جون راهم، الفائز بثلاث بطولات في سلسلة روليكس، المركز السابع في البطولة، ليحكم قبضته على المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما انتقل إيان بولتر إلى المركز 11 في «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على المركز الثامن في البطولة.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمرّ سنوياً بمحطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.