الامارات | راشد يغيب عن الوحدة 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد يغيب عن الوحدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر العاصمة أبوظبي، اليوم، قلب دفاع فريق الكرة بنادي الوحدة، أحمد راشد، متجهاً إلى مدينة كولون الألمانية، لإجراء عملية جراحية في ساقه اليمنى، بعد إصابته بقطع في العضلة الأمامية.

ووفقاً للجهاز الإداري لفريق الوحدة، سيجري اللاعب العملية الجراحية، الإثنين المقبل، بأحد مستشفيات مدينة كولون الألمانية المتخصصة في إصابات العضلات، وسيحتاج اللاعب إلى فترة ثلاثة أشهر للتأهيل بعد إجراء العملية، قبل أن يعود مجدداً للتدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض أحمد راشد للإصابة خلال تدريبات الفريق بمعسكره الخارجي، الذي أقيم أخيراً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد، وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان شركة كرة القدم بالنادي رسمياً تجديد عقده لثلاث سنوات.

من جهة أخرى، يواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي الإثنين المقبل، على ملعب الأخير باستاد الملك فهد في الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.