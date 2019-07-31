الامارات | «مشهور الخالدية» بطل المحطة البلجيكية لكأس الخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مشهور الخالدية» بطل المحطة البلجيكية لكأس الخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «مشهور الخالدية»، العائد لاسطبلات العذبة، لمالكها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بلقب المحطة البلجيكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ26، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار ولينغتون التاريخي بمدينة أوستند.

ونجح «مشهور الخالدية»، المولود في الثالث من مايو 2014، والذي ينحدر من نسل جلنار الخالدية والفرس أميرة الخالدية، وبإشراف مدربه الإنجليزي كولينجتون فيليب، والفارس ايكيم جيان بيرنارد، في الفوز بكل سهولة بلقب السباق الذي شهد مشاركة 14 خيلاً، وأقيم لمسافة 1600 متر جروب «3»، وبمجموع جوائز 30 الف يورو.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 10 آلاف متفرج، ما يؤكد مواصلة سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات المهمة، على صعيد نوعية السباقات والحضور الجماهيري.