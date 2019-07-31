الامارات | «ماركا» تكرِّم رونالدو.. وتعتبره من «الأساطير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تكرِّم رونالدو.. وتعتبره من «الأساطير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول من أمس، جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة «ماركا» الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.
وحصل «الدون» على الجائزة بفضل إنجازاته، سواء في دوري أبطال أوروبا، بتسجيل 127 هدفاً بمشاركاته في المسابقة حتى الآن، وإحراز 451 هدفاً مع ريال مدريد، و88 هدفاً مع منتخب البرتغال.
وانضم رونالدو بهذا التكريم إلى أساطير نالوا الجائزة، مثل أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان، والبرازيلي بيليه، والأرجنتينيين مارادونا وليونيل ميسي، ولاعبي التنس الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش، وبطل الملاكمة محمد علي «كلاي» والعداء الجامايكي أوسين بولت والسباح الأميركي مايكل فيليبس وسائق الفورمولا1 الألماني مايكل شوماخر.
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