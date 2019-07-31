الامارات | غوميز يجتاز الفحوص الطبية.. ويلتحق بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز يجتاز الفحوص الطبية.. ويلتحق بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي الشارقة إجراءات ضم مهاجم منتخب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز، الذي وصل إلى معسكر الفريق الخارجي في هولندا.
وذكر الموقع الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الفريق أتم التعاقد مع اللاعب، عقب اجتيازه الفحوص الطبية، وحرص رئيس شركة نادي الشارقة، محسن مصبح، على استقبال اللاعب، الذي حضر جانباً من مباراة فريق الشارقة الأولى في معسكر الإعداد الخارجي».
وكان الشارقة قد خسر أولى مبارياته الودية الإعدادية، بمعسكره في هولندا، أمام فاماغوتسا القبرصي، بهدف دون رد.
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