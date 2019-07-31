الامارات | مدرب بنفيكا لكايو: كرة أوروبا مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بنفيكا لكايو: كرة أوروبا مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب بنفيكا البرتغالي، برونو لاج، إن على لاعب فريقه الجديد، البرازيلي كايو لوكاس القادم من صفوف فريق العين، أن يعلم أن كرة القدم الأوروبية تختلف عن التي كان يلعبها في آسيا، وأن عليه تحسين جوانبه الهجومية، وكذلك الدفاعية بجانب الاجتهاد والعمل بتفانٍ.

وأوضح المدرب، للموقع الرسمي لنادي بنفيكا في تعليقه على الأداء الذي يقدمه كايو لوكاس منذ انتقاله إلى بنفيكا الشهر الماضي، أن «اللاعب يمتلك رغبة كبيرة في التطور، لكن عليه أن يتكيف مع كرة القدم الأوروبية، لقد كان يلعب في الدوري الإماراتي مع فريق العين، لكن عليه أن يعرف أن كرة القدم الأوروبية مختلفة».

وكان لاعب فريق العين السابق الذي تألق في صفوف «الزعيم»، خلال مشواره وبالتحديد في كأس العالم للأندية، قد سجل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بنفيكا، حينما قاد الفريق للفوز في كأس الأبطال الدولية على حساب فريق فيورنتينا الإيطالي 2-1، بتسجيله هدفاً في الوقت الإضافي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وقال مدرب بنفيكا، في حديثه عن كايو الذي انتقل لصفوف فريقه في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع العين، إن كايو لوكاس لايزال في طور التأقلم في الوقت الحالي مع الكرة الأوروبية، وأضاف: «كرة القدم الإماراتية تختلف عن أوروبا، كايو يلعب بشكل مختلف لذلك هو مطالب بالمزيد من الاجتهاد والتفاني، بالنسبة لي لقد لمست فيه الرغبة، وهو قادر على التطور».

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وضرب المدرب برونو لاج مثلاً بلاعب وسط الفريق، رافائيل فيريرا سيلفا، الذي تطور أداؤه بعد تأقلمه مع الفريق، وقال: «في الموسم الماضي تعلم رافائيل ما كنا نريده منه بأن يقدمه في وظيفة الجناح، وأعتقد أن كايو لوكاس حالياً هو في هذه المرحلة من التعلم».

يذكر أن كايو من اللاعبين البارزين، وقدم مع العين عروضاً مميزة في كأس العالم للأندية.

• مدرب بنفيكا يطالب كايو بتحسين جوانبه الهجومية والدفاعية والاجتهاد والعمل بتفانٍ.

• برونو لاج يرى أن البرازيلي كايو لوكاس في مرحلة التعلم حالياً.