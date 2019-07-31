الامارات | 17 مهرة في كأس الوثبة ستاليونز بمضمار لاتست

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مهرة في كأس الوثبة ستاليونز بمضمار لاتست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام، مساء اليوم، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، فعاليات الجولة 13 من سباق كأس الوثبة ستاليونز في الساحة الفرنسية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة، للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويشارك في السباق مجموعة كبيرة من الخيول الناشئة، قوامها 17 مهرة، أبرزها «مارزاجا» لـ«ياس»، لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف إس آر سايمون، وبقيادة أنتوني ويرل.

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ولم يسبق للمهرة «مارزاجا»، المنحدرة من نسل «بيبي دو كارير» والفرس «ايرلي مورننج»، أن شاركت في السباقات من قبل.

ويمثل خيول المالكة والمربية الفرنسية، رينيه لور كوخ، المهرة سامبا الموري، بإشراف أو تريجوديت وبقيادة أورتيز مندزابل، و«جميلة» لبيتر ديكرز وبإشراف المالك نفسه وبقيادة جينيت مارين، وهي حاصلة على المركز الثاني في مشاركتها الوحيدة.

وهناك «كراكيوس دو بوزلس» لمارسيل ميزي وبإشراف أي ديلوفا وبقيادة كليمنت ميريل، و«لزيزا ستار» لمهدي بن مسعود وبقيادة جوليان كروسجين، و«لوبانا دو جرين» لمحمد كارمين وبقيادة أنتوني كراستوس، وهما بإشراف إليزابيث بيرنارد.

• تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً دولياً، منها 20 سباقاً على الساحة الفرنسية، معقل سباقات الخيول العربية في أوروبا.