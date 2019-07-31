الامارات | الهلال السعودي يفتح الباب مجدداً أمام انتقال إدواردو إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يفتح الباب مجدداً أمام انتقال إدواردو إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح الهلال السعودي الباب أمام انتقال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما استبعد مدرب «الزعيم»، الروماني رازفان لوشيسكو، اللاعب البرازيلي من قائمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل خوض الفريق مباراة الأهلي السعودي في دور الـ16 من البطولة القارية.

وأعلن الهلال السعودي، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استبعاد كارلوس إداردو من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وقيد كل من البيروفي الدولي أندري كاريو، وحل الكوري جانغ هيون سو خياراً آسيوياً بعدما كانت الخانة لمصلحة الأسترالي ميلوش ديجينك الذي رحل بالإعارة إلى النجم الأحمر الصربي، بينما حافظ كل من الفرنسي بافتمبي غوميز والإيطالي سباستيان جوفينكو على وجودهما في القائمة.

وكانت وسائل الإعلام السعودية أشارت إلى أن المدرب الروماني لوشيسكو أبدى رغبته في التخلي عن البرازيلي كارلوس إدواردو، والإسباني جوناثان سوريانو ومواطنه ألبرتو بوتيا، إذ كان إدواردو قد سافر إلى دبي بداية الشهر الجاري، ودخل في مفاوضات مع شباب الأهلي قبل أن يرفض الهلال السعودي المقابل المادي الذي عرضته شركة الكرة في «فرسان دبي»، والبالغ قدره ثلاثة ملايين يورو، بينما اشترطت إدارة النادي السعودي الحصول على أربعة ملايين يورو نظير بيع بطاقة اللاعب البرازيلي.

ويضم شباب الأهلي حالياً في صفوفه لاعبين أجنبيين فقط، هما المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، الذي استقر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على استمراره مع الفريق، بعدما كان قد تقرر الاستغناء عن خدماته عقب نهاية الموسم الماضي، ولكن عدم حسم ملفات اللاعبين الأجانب حتى الآن أدى إلى الإبقاء على دياز في الموسم المقبل، والاستغناء عن الأرجنتيني إيمليانو فيكيو الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي، بينما خرج الإكوادوري جيمي أيوفي من القائمة، ولم يتم تحديد وجهته المقبلة.

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من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «إي إس بي إن» البرازيلية، أن لاعب سانتوس البرازيلي ويسلي بيريرا أجرى، أول من أمس، الفحص الطبي في دبي، تمهيداً لانضمامه إلى شباب الأهلي، لافتة إلى أن بيريرا سينضم إلى «فرسان دبي» في صفقة انتقال حر، موضحة أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، وسبق له المشاركة في سانتوس في بطولة ساوباولو للناشئين خلال الموسم الحالي، علماً أنه في حال اكتمال الصفقة سيتم قيد ويسلي بيريرا في فئة المقيمين.

على صعيد متصل، وصلت أول من أمس بعثة الفريق لـ«فرسان دبي» إلى إسبانيا لخوض المرحلة الثانية من المعسكر الاعدادي للموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق الفترة الأولى بخوض معسكر في سلوفاكيا شهد خوض مباراة ودية واحدة أمام دوروجي المجري، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، بينما سيستمر معسكر شباب الأهلي في إسبانيا حتى 10 أغسطس المقبل قبل العودة إلى دبي، وخوض المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد، استعداداً لخوض مباراته الأولى أمام العين في كأس الخليج العربي 23 من الشهر نفسه.

• شباب الأهلي يفتتح الموسم أمام العين في كأس الخليج العربي 23 أغسطس المقبل.

• «فرسان دبي» ينهي معسكره في سلوفاكيا ويتدرب حالياً في إسبانيا.