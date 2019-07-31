الامارات | الأهلي المصري يكشف عن حالة سمير ونيدفيد ومحمود

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكشف عن حالة سمير ونيدفيد ومحمود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوص طبية جديدة للاطمئنان على حالته.
وخضع سمير للفحوص للتعرف إلى مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.
ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي محدد من الطبيب الألماني المعالج له، ويقوم بتنفيذه داخل الأهلي المصري، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
كذلك خضع كريم نيدفيد لجلسات تدريبية في صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
وبدأ محمد محمود لاعب الفريق التدريب بالكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي، تمهيداً لعودته للمران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الرباط الصليبي التي استوجبت جراحة.
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