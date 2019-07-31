الأرجنتين تقرر الإبقاء على سكالوني

استقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على بقاء ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني في منصبه كمدرب لمنتخب التانغو بكأس العالم المقبلة في قطر. وكان سكالوني قد قاد منتخب الأرجنتين لحصد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة وعلى الرغم من البداية الكارثية للفريق إلا أن النتائج تحسنت بداية من الدور ربع النهائي بالبطولة.

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