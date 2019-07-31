شاهد.. نبيل ضرار يتعرض للعنصرية من قبل جماهير بايرن ميونيخ

تعرض نبيل ضرار لاعب نادي فنربخشة التركي لصافرات الاستهجان من قبل جماهير منافس فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال مباراة الفريقين الودية ببطولة كأس أودي. وغضب ضرار بشدة من الصافرات وأخرج الكرة خارج الملعب وطلب الخروج من المباراة في مشهد غير رياضي.

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