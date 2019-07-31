لاسارتي وتخطيط الأهلى يتمسكان ببقاء مؤمن زكريا...

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جدة - عمرو شويل أتفق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي مع اعضاء لجنة التخطيط بالنادي على بقاء مؤمن زكريا نجم هجوم الفريق، وعدم الموافقة على رحيله لأيً من الأندية التي طلبت ضمه سواء خارجيآ او داخليآ في الموسم الجديد.
واكد الجهاز الفني حاجته لمؤمن زكريا، بعدما تأثر الفريق كثيرآ بغيابه خلال فترة اعارته للدوري السعودي، خاصة انه كان احد اهم هدافي الفريق في السنوات الماضية بعد تخطي عدد اهدافه فيها حاجز الـ٥٥ هدف.
من جانبه ، اكد مؤمن زكريا تمسكه بالبقاء في الأهلي بالموسم الجديد وذلك لرغبته في مساعدة فريقه في حصد البطولات سواء محليآ او قاريآ، مشددآ ان الرحيل عن النادي امر غير مطروح نهائيآ في الوقت الحالي.
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