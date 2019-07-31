شكرا لقرائتكم هانى سعيد يقرر الإستمرار فى الملاعب الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر هانى سعيد مدافع وسط مصر المقاصة الإستمرار فى الملاعب الموسم المقبل بناء على رغبة من الجهاز الفنى للفريق الذى يرى أن الفريق الفيومي يحتاج اللاعب كونه قائداً قائد داخل الملعب فضلاً عن إمكانياته الفنية التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل .

ويمتلك المقاصة عدد من اللاعبين الاكفاء أصحاب السن الصغيرة والتى يحتاجون للاعب بخبرات هانى سعيد حتى يعتادوا اللعب بالدورى خاصة وان إدارة المقاصة اعتمدت فى المواسم الماضية على التعاقد مع عدد من لاعبى القسم الثانى .

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يذكر ان المقاصة أبرم العديد من الصفقات الجيدة هذا الموسم على رأسهم اودو موسيس مهاجم حرس الحدود السابق وخالد اوتشو مدافع وسط أوغندا .

كان هانى سعيد قد ألمح إلى نيته فى اعتزال الكرة بنهاية الموسم الماضى مُكتفياً بالفترة التى قضاها مع كافة الأندية التى شارك معها خاصة وأنه وصل إلى 39 عاما ، إلا أن الجميع داخل مصر المقاصة أقنعوه بالإستمرار فى الموسم المقبل .