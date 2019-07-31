شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: بيراميدز لم يقيد أي من صفقاته الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي بيراميدز لم يقيد أي من صفقاته الجديدة اليوم الثلاثاء و أكتفي مسئوليه خلال التواجد فى مقر اتحاد الكرة اليوم بالسؤال والإستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالقيد.
ومن المقرر أن ينهي بيراميدز قيد لاعبيه غداً الأربعاء خاصة أنه أخر موعد لقيد الصفقات الجديدة استعداداً لبطولة الكونفدرالية الأفريقية و التى يشارك بها بيراميدز بجانب فريق المصري.
وإنطلقت أمس الإثنين قيد الصفقات الصيفية للموسم الجديد 2019 – 2020 والتى تستمر حتي 29 أغسطس المقبل.
كما يقيد ناديي الأهلى و الزمالك ايضاً غداً الصفقات الجديدة استعدادًا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا 2019 - 2020.
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