شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يتحفظ على لوائح وتعليمات القيد الجديدة باتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى استيائه من لوائح وتعليمات القيد الجديدة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد الكرة أصدر تعليمات القيد الجديدة لموسم 2019/2020 وفيها حدا أقصى لعدد الإعارات وعدد الاستبدال، بالإضافة لتحديد 30 لاعبا لقائمة كل فريق و4 أجانب بجانب لاعب شمال إفريقي أو فلسطيني أو سوري يعامل معاملة المصريين.

Advertisements

وأضاف المنياوى :”30 لاعب لاعبا أمر سىء، ويسمح للفرق الكبيرة بضم أكبر عدد من اللاعبين بغض النظر عن الاستفادة منهم وهو ما يؤثر على تنافسية المسابقات المحلية وبالتأكيد هذا الامر يخدم فرق بعينها”.

وفيما يتعلق بعدد الأجانب قال مدير الكرة للدراويش :” زيادتهم إنعكس سلبياً على مستوى المنتخب المصري وتقليل العدد سيمنح المنتخب قوة وسيعود بالنفع على المسابقات بشكل عام.