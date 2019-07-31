شكرا لقرائتكم ترقب كويتي لمشاركة "الأزرق" في بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب الشارع الرياضي الكويتي مشاركة المنتخب "الأزرق" في بطولة غرب آسيا بعد نهاية الإيقاف الدولي الذي حرمه من المشاركة في عدة بطولات.

وأنهى المنتخب الكويتي معسكرهَ الخارجي منذ أيام في العاصمة البريطانيةِ لندن، وتم توجيه انتقادات كبيرة لمستوى المباريات الودية، وأبرزها مباراة أستون فيلا التي نشر الاتحاد الكويتي على حسابه في تويتر صورا لها لكن النادي الإنجليزي لم يشر لهذه المباراة كلقاء رسمي على مواقعه او حساباته في مواقعِ التواصل الاجتماعي.

وستكون أولى مواجهات الأزرق في بطولة غرب أمام المنتخب السعودي في الرابع من الشهر المقبل في المجموعة الثانية التي تضم كذلك الأردن والبحرين.