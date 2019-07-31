شكرا لقرائتكم برانكو يضم أليكسيتش إلى قائمة أهلي جدة الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة الثنائي جوزيف دي سوزا ودانييل أليكسيتش إلى قائمة الفريق المشاركة في مباراة ثمن دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال. وغاب سوزا عن المشاركة في دور المجموعات بعد تعرضه مطلع العام الجاري إلى إصابة في عضلات البطن، بينما ينضم صانع الألعاب أليكسيتش إلى القائمة عقب انتقاله من مالاتياسبور التركي مطلع الشهر الجاري. وأبقى المدرب الكرواتي على المهاجمين السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس ضمن قائمة خياراته الأجنبية.

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